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Kocaeli'de asansörde dehşet saçtı! Kullanılamaz hale getirdi: Gözaltına alındı

KOCAELİ'de bindiği asansöre tekme atarak kullanılamaz hale getiren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkiinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansör, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor. Ancak bugün sabah saatlerinde asansöre binen Y.S. isimli şahsın yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Asansöre binen Y.S., bir süre sonra kapıları tekmelemeye başladı. Asansör, Y.S.'nin tekmeleri neticesinde ağır hasar aldı.

Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Kamera görüntülerini izleyen polisler, asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Ayrıca şahsın psikolojik sorunları olduğu da öğrenildi.

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