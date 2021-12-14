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Adana'da tıraş olan kişinin kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı

Adana'da, tıraş olan kişinin kalp krizi geçirmesi ve berberin müşterisine müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömer Kaya (22), merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'ndeki Ercan Ocaklı'nın (29) berber dükkanına gitti.

Tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçiren Kaya'ya, Ocaklı ve diğer çalışanlar müdahale etti.

Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kaya'yı hastaneye kaldırdı.

Kaya'nın kalp krizi geçirmesi ve çalışanların ona müdahalesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sakin şekilde gerekli müdahalede bulunduk"

Ercan Ocaklı, AA muhabirine, Kaya'nın devamlı müşterileri olduğunu söyledi.

Kaya'nın bir anda fenalaştığını belirten Ocaklı, şöyle konuştu:

"Gerekli müdahalelerde bulunduk. Ondan sonra zaten direkt ambulansı aradık. Ambulans geldi, gerekli müdahaleyi yaptı, hastaneye kaldırdı. Arkadaşın şu an durumu gerçekten iyi, kendinde. Bir an stres olduk ama bunu panik haline çevirmedik. Panik bir şekilde davranmadık. Sakin bir şekilde gerekli müdahalede bulunduk. Çocuğun herhangi bir şekilde rahatsızlığı yokmuş. Hayatında ilk defa böyle bir şey yaşamış. O da bize denk geldi."

Müşterisinin kalp krizi geçirdiğini hastaneye götürüldükten sonra öğrendiklerini aktaran Ocaklı, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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