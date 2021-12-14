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Sakarya'da bir haftadır haber alınamıyordu! Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

 SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi nehirde bulundu.

Geçen hafta çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün (39) ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, Gümüş'ün son olarak merkeze bağlı Çardak Mahallesi mevkisinde görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine AFAD ve Kocaeli Dalgıç Polis birimi ekipleri, sabah saatlerinde Sakarya Nehri'nde arama çalışması başlattı. Gümüş'ün cesedi, Çardak Köprüsü mevkisinde bulundu.

Ceset, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

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