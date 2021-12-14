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POLİTİKA

Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti

2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek, tartışma konusu olan zırhlı aracı iade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aracın teslim edilmesini birçok kez istemişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine teslim ettireceğini açıkladı.

Valilik kararıyla tahsis edildiğini söyledi

Gökçek paylaşımında şunları kaydetti: 

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."

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