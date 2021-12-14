Arap tava nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!

Akşam ne yemek yapsam diye düşünenler için enfes tarif Arap tava! İşte tarifi...

Hem pratik hem çok lezzetli. Misafir sofralarına yakışacak bir yemek denemeye hazır mısınız? Yemelere doyamayacaksınız, yanına bir pilavla mükemmel bir menü hazırlamış olacaksınız. İşte sizler için Arap tava tarifi. Şimdiden ellerinize sağlık diyoruz.

Malzemeler;

300 gr kıyma 2 adet patates 2 adet kırmızı kapya biber 4 adet yeşil biber 1 adet soğan 4 diş sarımsak Yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı su 1 yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon Yeterince tuz Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağ 2 yemek kaşığı un 3 su bardağı süt 1 çay kaşığı tuz Üzerine 250 gr kaşar peyniri Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber