BIST 2.147
DOLAR 14,39
EURO 16,27
ALTIN 818,42
İNTERNETHABER TV

Arap tava nasıl yapılır tadına bayılacaksınız!

Akşam ne yemek yapsam diye düşünenler için enfes tarif Arap tava! İşte tarifi...

Hem pratik hem çok lezzetli. Misafir sofralarına yakışacak bir yemek denemeye hazır mısınız? Yemelere doyamayacaksınız, yanına bir pilavla mükemmel bir menü hazırlamış olacaksınız. İşte sizler için Arap tava tarifi. Şimdiden ellerinize sağlık diyoruz.

Malzemeler;

300 gr kıyma 2 adet patates 2 adet kırmızı kapya biber 4 adet yeşil biber 1 adet soğan 4 diş sarımsak Yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım çay bardağı su 1 yemek kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon Yeterince tuz Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağ 2 yemek kaşığı un 3 su bardağı süt 1 çay kaşığı tuz Üzerine 250 gr kaşar peyniri Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da takside uzun mesafe tartışması! Bu sefer mazeretleri bakın ne
İstanbul'da takside uzun mesafe tartışması! Bu sefer mazeretleri bakın ne
Günün kahramanı Hindistan'dan! Suni teneffüsle hayat kurtardı
Günün kahramanı Hindistan'dan! Suni teneffüsle hayat kurtardı
Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü var
Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: Çok sayıda ölü var
Antalya'da hamile kadına göz göre göre çarptı! Feci kaza kamerada
Antalya'da hamile kadına göz göre göre çarptı! Feci kaza kamerada
Sakarya'da bir haftadır haber alınamıyordu! Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu
Sakarya'da bir haftadır haber alınamıyordu! Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu
Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın öldüğü kazaya karışan TIR'ın şoförü konuştu
Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın öldüğü kazaya karışan TIR'ın şoförü konuştu
Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan şok iddia! "Katar'la swap anlaşmasında 1 dolar 22 lira kabul edildi"
Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'dan şok iddia! "Katar'la swap anlaşmasında 1 dolar 22 lira kabul edildi"
Maaşından dert yandı! İsmail Küçükkaya 'Hayatımdan memnun değilim' deyip isyan etti.
Maaşından dert yandı! İsmail Küçükkaya 'Hayatımdan memnun değilim' deyip isyan etti.
Kocaeli'de asansörde dehşet saçtı! Kullanılamaz hale getirdi: Gözaltına alındı
Kocaeli'de asansörde dehşet saçtı! Kullanılamaz hale getirdi: Gözaltına alındı