Tevfik Göksu'dan Fatih Altaylı'ya: Proje üretemeyince bahane ediyorlar

Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İBB engelleniyor" iddialarına, "Proje üretemeyince bunu bahaneye sokmak istiyorlar. Bugüne kadar İstanbul'la ilgili proje getirdiniz de hayır dedik mi?" şeklinde cevap verdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"İBB engelleniyor" iddialarına yanıt veren Göksu, "Biz çok iş yapacağız ama bizi engelliyorlar diye bir siyasal propaganda içindeler. Proje üretemeyince bunu bahaneye sokmak istiyorlar. Bir taraftan mevcutları bitireceksiniz, bir taraftan yeni sorunlara çözümler üreteceksiniz. Yeni gelişen sorunlara çözüm üreteceksiniz. Sürekli hükümet bizi engelliyor deniyor. İBB Meclisinde halka yalan söylüyorsunuz, sizi kim engelleyebilir diyorum. Merkezi hükümet sizin 1 kuruş paranızı kesti mi? Bugüne kadar İstanbul'la ilgili proje getirdiniz de hayır dedik mi? Bunu her mecliste yüzlerine soruyorum. Şimdi soruyorum, 2021 yılı sonunda 20 milyar gelecek, ekimde para gelmiş. Daha yıl dolmadan para gelmiş, bitmiş" ifadelerini kullandı.