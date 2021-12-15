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Uludağ'da yoğun kar yağışı! Yollar kapandı

ULUDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı. Dağ yolunda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

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