BIST 2.158
DOLAR 14,39
EURO 16,21
ALTIN 818,87
MEDYA

Destan 5. bölüm fragmanı

Destan dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 21 Aralık 2021 Salı akşamı ATV'de...

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
BAE, ABD'yle yaptığı F-35 anlaşmasından çekiliyor
BAE, ABD'yle yaptığı F-35 anlaşmasından çekiliyor
Bill Gates: Salgın 2022'de sona erecek
Bill Gates: Salgın 2022'de sona erecek
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı
Türkiye 14 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Almanya'da camiye saldıran gruptan 11 kişi gözaltına alındı
Anthony Nwakaeme 1 ay sahalardan uzak kalacak
Anthony Nwakaeme 1 ay sahalardan uzak kalacak
Rusya'dan uyarı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirebiliriz!
Rusya'dan uyarı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirebiliriz!
Marmara'da balıkçılığa müsilajın ardından denizanası tehdidi
Marmara'da balıkçılığa müsilajın ardından denizanası tehdidi
Pfizer'den Omicron açıklaması: Koronavirüs hapı işe yarıyor
Pfizer'den Omicron açıklaması: Koronavirüs hapı işe yarıyor
DMÖ'den korkutan açıklama: Arktik sıcaklık rekoru kırıldı
DMÖ'den korkutan açıklama: Arktik sıcaklık rekoru kırıldı