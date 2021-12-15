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Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Kış günlerinde içinizi ısıtacak bir tarifimiz var yeşil mercimek çorbası!

Kış günlerinde yemek öncesi midemizi rahatlatan çorbalar, sofralarımızın olmazsa olmazlarıdır. Yaz aylarında da ister soğuk ister sıcak tüketebileceğiniz, kremamsı kıvamlı, çok lezzetli bir çorba tarifi vereceğiz. Üstelik bu çorbayı çocuklarınıza ve ek gıdaya geçen bebeklerinize de rahatlıkla yedirebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

1 su bardağı yeşil mercimek Haşlamak için 3-4 bardak su Bir çay bardağı erişte 1,5 su bardağı süzme yoğurt 1 yemek kaşığı un 1 yumurta sarısı 1,5-2 litre sıcak su (Bir bardağı terbiyeyi açmak için kullanılacak) Üzerine, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı Bir tatlı kaşığı pul biber Bir tatlı kaşığı kuru nane.

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