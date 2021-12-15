2500 TL madeni para bakın hurdacıda kaç TL! Twitter bu videoyu konuşuyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı hız kesmeden devam ediyor. Bir hurdacıya getirilen 2 bin 500 lira madeni paranın 4 bin lira tutması sosyal medyada gündem oldu.

Yeni ekonomi modeli sonucunda artan enflasyon sonrası üretilen demir madeni paraların kendisi temsil ettiği fiyattan daha pahalı oldu. Gazeteci Adem Karacoban, bir hurdacının madeni paralarla ilgili olarak çektiği bir videoyu sosyal medya platformu Twitter’dan “Bir hurdacı yolladı. Paranın kendi değeri: 2500 tl Hurdacıdaki değeri; 4000 tl.” diyerek paylaştı.



Videoda bir hurdacının 2 bin 500 lira tutarında olan madeni paraları göstererek, “Ülke ekonomisinin geldiği son hal. Gördüğünüz hepsi yeni para. Bizim işimiz hurda, paraların hepsini hurdaya atıyoruz” yorumunda bulunduğu görülüyor. Paraları bir esnafın getirdiğini söyleyen hurdacı, “2 bin 500 lira getirdi, biz de 3 bin 400 lira adama verdik” diyor. Hurdacı tarafından “Bizim ekonomimiz böyle; Ay’a uçacağız, aç kaldık, köprüleri bitirmeye az kaldı” denilerek çekilen video sosyal medyada gündem oldu.







CHP'li vekil uyarmıştı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın çalışmasına göre, halkın “bozuk para” olarak nitelendirdiği 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruşlukların maliyetleri son dönemde yükseldi. Yalım, bozuk paralarda kullanılan madenlerin maliyetlerini belirledi. Buna göre, madeni paralarda bakır, nikel ve çinko madenleri kullanılıyor. Dövizdeki artışla birlikte madeni paraların maden değerleri de yükseldi. Paralardaki maden değerlerinden yola çıkarak hesaplama yapan Yalım, 1 kuruşun basımında 26 kuruşluk maden kullanıldığını saptadı. Hesaplamaya göre 5 kuruşun maden maliyeti 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 31 kuruşa, 25 kuruşun maliyeti 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyeti de 66 kuruşa yükselmiş durumda. 1 TL’nin maden maliyeti ise 79 kuruş olarak hesaplanmış.