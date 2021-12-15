Didem Arslan çıldırdı! 'Kime köpeklerine sahip çık' dedi? Müge Anlı'ya mı, Esra Erol'a mı, Serap Paköz'e mi Fulya Öztürk'e mi?

Televizyonların gündüz kuşağı programları arasında savaş çıktı. SHOW TV'de program yapan Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında konuklarına rakip program tarafından telefon edilip kendisinin ve programının kötülendiğini belirterek, "Sana sesleniyorum, yanındaki gazetecilere, onlar gazeteci değil, köpeklerine sahip çık" dedi. Hedefinde rakipleri Müge Anlı, Esra Erol, Serap Paköz ve Fulya Fulya Öztürk'ten hangisinin olduğu anlaşılamadı. Ama Yılmaz, bir daha olursa ifşa edeceğini açıkladı.

Türk televizyonlarının klasiği haline gelen ve ekranda kayıpları arayıp, ahlaksızları ifşa ederek reyting yarışı yapan gündüz kuşağı programları arasında adeta savaş çıktı. Araştırmaları sürerken konuklarının telefonla arandığını söyleyen Show TV'nin gündüz kuşağı programcısı Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında rakiplerine ateş püskürdü. Yılmaz "O köpeklerine sahip çık. Siz gazeteci olamazsınız. Siz ahlaksızsınız. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen" dedi.

Kayıp çocuk Yasin'i annesi mi kaçırdı?

Kayıp çocuğu Yasin için televizyon programına katılan baba Yavuz Şahin, eşinden şüphelendiğini belirterek Didem Arslan Yılmaz'ın programında olayın aydınlatılmasını istedi. Didem Arslan Yılmaz'ın programında çözülmeye çalışan olay, benzer programlar tarafından da ekrana taşınmak istendi. Olayın belirsizlikleri sürerken, konuklarının telefonla aranarak rahatsız edildiğini belirten Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında ateş püskürdü.

'Ahlaksızca, namussuzca, şerefsizce'

"Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar, onlar kendilerini biliyorlar. Bizim programa katılan kişileri arayıp, programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar. Programla ilgili olarak da ağıza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar" ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın!

"Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. RTÜK çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen, onlar gazeteci değil çünkü..."

Bir daha tekrarlarsa seni ifşa edeceğim

"Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum. Bir daha benim yayınıma gelen konukları arayıp onları rencide edersen seni bu ekranlarda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var, bunları ekranda göstereceğim. Hodri meydan, ya herro ya merro."