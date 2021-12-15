ATV Esra Erol'da şoke eden olay Muzaffer Amca TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini bıraktı

ATV Esra Erol'da canlı yayınında 'Bu kadarı da olmaz' dedirten bir olay gündeme geldi. Muzaffer Döner isimli şahıs TikTok'ta fenomen olmak için 47 yıllık eşi Songül hanımı terk etti. Songül Döner, eşinin kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla birlikte olduğunu ifade etti.

ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Songül Döner, 47 yıllık eşinin kendisini terk ederek 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu söyledi. Canlı yayına bağlan Muzaffer Bey ise "Ben zeki ve yakışıklı biriyim. Kocanı fenomen yaptın, çatla, patla" diyerek oyun oynadı. Esra Erol Muzaffer Amca'nın bu tavırlarını görünce adeta çılgına döndü; Songül Hanım'a dönerek "Senin yerinde olsam 5 dakika evli duramazdım" diyerek tepkisini gösterdi.





"Fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim"

Esra Erol'un programında "Fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim" diyen adam sosyal medyada gündem oldu. Esra Erol'da programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.





"Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var"

Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Hanım "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi.

Kısa süre içinde eşi Muzaffer Döner'e ulaşan Erol, duydukları karşısında şoke oldu.





"Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın"

Canlı yayına katılan Muzaffer Bey, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti. "Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oyun oynamaya başlayan Muzaffer Bey sosyal medyada gündem oldu.