SHOW TV muhabiri Tuba Södekoğlu'na metroda taciz! Sapık cinsel organını açtı önünü kesti

SHOW TV Ana Haber muhabiri Tuba Södeokoğlu işten çıkıp evine gittiği esnada metroda bir sapık tarafından takip edildi. Sapık önce cinsel organını teşhir etti ardından genç muhabirin önünü kesmeye çalıştı. Södekoğlu yakalanan sapığa emniyet çıkışı mikrofon uzattı, 'Hiç utanmadın mı' diyerek hesap sordu!

SHOW TV'nin genç muhabirlerinden, kadınlara yönelik istismar haberleriyle tanınan Tuba Södekoğlu, işinden çıkıp metro ile evine döndüğü sırada cinsel tacize uğradı. Gayrettepe metro çıkışında yaşlı bir adam tarafından teşhirciliğe ve tacize maruz kalan Södekeoğlu, tacizci hakkında şikayette bulundu. Bir sapığın kendisini takip ettiğini anlatan Södekoğlu'nun yaşadıkları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerleri, güvenlik Kamera görüntülerini inceledi. Sokak sokak tacizcinin peşine düştü yaptıkları çalışma sonucunda tacizciyi kısa sürede yakaladı.





İstanbul Şişli’de bulunan Gayrettepe metrosunda akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek için yola çıkan Show TV Ana Haber Muhabiri Tuğba Södekoğlu, telefonda konuşarak metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıktı.

Teşhirci sapık! Önce cinsel organını açtı...

Kameralara yansıyan sapığın teşhircilik yaparak cinsel organını açtığı, ardından da muhabir Tuba Södekoğlu'nun önünü keserek sıkıştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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İşinden evine giderken iğrenç taciz

Södekoğlu tam dışarı çıkmak üzereyken Ü.T. tarafından tacize uğradı. Cinsel organını çıkardı. Tacizciyi fark eden genç muhabir neye uğradığını şaşırdı. Tacizci oradan uzaklaştı.

Sapık şahıs daha sonra Södekoğlu'nun önünü keserek üstüne yürüdü.

Tuğba Södekoğlu, genç bir erkekten yardım istedi. Polis merkezine gidip o tacizciden şikayetçi oldu.







Yaşanan tüm bu anların ardından sapık şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Taciz travmasını bir kenara bırakıp sapıkla yüzleşmeye gitti

Tuğba Södekoğlu da bir yandan olayın travmasını atlatmaya çalışırken, mikrofonunu alıp emniyetten çıkarılan şahısla yüzleşmeye gitti.

"Hiç utanmadınız mı"

Södekoğlu, "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?" diye sordu.

Daha önce de aynı iğrençliği yapmış

Tacizcinin 2005 yılında Kadıköy’de yine teşhircilik yaptığı ortaya çıktı. İşlemleri devam ediyor.