BIST 2.164
DOLAR 14,68
EURO 16,54
ALTIN 835,52
GÜNCEL

Kızlar kavga etti, erkek öğrenciler 'Ayırıyormuş gibi yapın' diye gülerek izledi

ISPARTA'da, 2 kız öğrencinin kavgasını arkadaşları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kızlar kavga ederken erkek öğrencilerin izleyip, "Ayırıyormuş gibi yapın, ayırmayın sakın" diyerek gülüşmesi dikkat çekti.

 Isparta’da okul çıkışı cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi. Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

Isparta’da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek, “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” dedi.

Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları kavgayı gülerek izlemekle yetindi. Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global canlı yayında aday olacağını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global canlı yayında aday olacağını açıkladı
Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?
ATV Esra Erol'da şoke eden olay Muzaffer Amca TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini bıraktı
ATV Esra Erol'da şoke eden olay Muzaffer Amca TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini bıraktı
2500 TL madeni para bakın hurdacıda kaç TL! Twitter bu videoyu konuşuyor
2500 TL madeni para bakın hurdacıda kaç TL! Twitter bu videoyu konuşuyor
Didem Arslan çıldırdı! 'Kime köpeklerine sahip çık' dedi? Müge Anlı'ya mı, Esra Erol'a mı, Serap Paköz'e mi Fulya Öztürk'e mi?
Didem Arslan çıldırdı! 'Kime köpeklerine sahip çık' dedi? Müge Anlı'ya mı, Esra Erol'a mı, Serap Paköz'e mi Fulya Öztürk'e mi?
Ölümle burun buruna geldiler son anda direksiyonu kırdı dehşet anları kamerada
Ölümle burun buruna geldiler son anda direksiyonu kırdı dehşet anları kamerada
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılacak iddiası
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılacak iddiası
Aksaray'da suçüstü yakalandı! “Görüşeceğiz” deyip tehdit etti: Meşhur kişi mi?
Aksaray'da suçüstü yakalandı! “Görüşeceğiz” deyip tehdit etti: Meşhur kişi mi?
Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Uludağ'da yoğun kar yağışı! Yollar kapandı
Uludağ'da yoğun kar yağışı! Yollar kapandı