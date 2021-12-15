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Doktorlar grevde bugün iş bıraktılar

İstanbul'da, bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek için iş bırakma eylemi yaptı.


İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personeli ve vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Pankart açıp slogan atan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

Saip, "Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var." diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu da "Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Sözümüzün duyulmasını istiyoruz. Bu bir uyarı eylemidir. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bugün bütün sağlık çalışanları olarak bir aradayız ve acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyoruz." ifadelerini kullandı.
Grup basın açıklamasının ardından slog

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