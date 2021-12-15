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Şişli metrosunda genç kız trenin altına atladı! Mucize kurtuluş kamerada!

İSTANBUL'da Şişli metrosunda inanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı. Raylara atlayan genç kız, trenin altından burnu bile kanamadan çıktı.

Mucize olay 25 ekim 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şişli Metrosu'nda yaşandı. Tren bekleyen bir genç kız, aniden raylara atlayarak intihara teşebbüs etti. Tonlarca ağırlıkta vagonların üzerinden geçtiği kız, olaydan yara bile almadan kurtuldu.

O anlar kameralara da yansıdı. Yürüyerek rayların altından çıkan kız, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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