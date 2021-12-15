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POLİTİKA

Dert yanan esnafa Mustafa Sarıgül bakın kaç TL verdi? Sakın harcama: 1,5 yıl sonra...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tiktok hesabından paylaştığı videoda esnafla ilginç bir diyaloğu yer aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerin başında gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son olarak kestane satan bir esnafı ziyaret ettiği anların videosunu paylaştı. Sarıgül'ün derdini dinlediği esnafa daha sonra cebinden çıkardığı 20 lirayı takdim etti. Sarıgül, esnaftan verdiği 20 lirayı saklamasını ve bir buçuk yıl sonra başbakanlığa kendisiyle görüşmeye gelmesini istedi. Sarıgül'ün verdiği 20 lirayı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan esnaf, "Bunu hatıra olarak saklayacağım" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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