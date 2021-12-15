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İstanbul'da işten dönen kadına tacizci dakikalarca kabusu yaşattı: Beni de içeri alır mısın

İSTANBUL Esenyurt’ta bir şahıs, işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar dakikalarca takip ederek sözlü tacizde bulundu. Bina kapısının açılmasını bekleyen kadına, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyen şahıs, kadının binaya girmesinin ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan o taciz anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarak evine giden Emine D.’yi, tanımadığı bir şahıs takip etmeye başladı. Hızlı adımlarla yaşadığı apartmana gelen kadın, bina kapısının önünde durarak zile bastı. Kapının açılmasını beklerken korku dolu anlar yaşayan kadının arkasından gelen gözü dönmüş şahıs, “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyerek sözlü tacizde bulundu. Bina kapısının açılması ile kadın hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs koşarak kaçmaya başladı. Mağdur kadın, olayın ardından karakola giderek tacizciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o taciz anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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