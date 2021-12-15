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İYİ PARTİ

İYİ Partili Şenol Sunat'ın çirkin üslubu tepki çekti: Sayın FO

Mecliste kürsüde yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a dönerek " Sayın FO!" şeklinde seslenen İyi Partili Şenol Sunat tepki çekti.

TBMM'de bütçe mesaisi devam ediyor. Görüşmelerin başladığı ilk günden itibaren tartışma ve kavgaların eksik olmadığı Genel Kurul'da, ilginç bir an daha yaşandı. İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, partisi adına aldığı söz hakkında hükümeti eleştirdi. Sunat, konuşması sırasında Cumhurbaşkanlığı'nı temsilen TBMM'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sataştı.

Sık sık Oktay'ın oturduğu bölüme dönen Sunat, Oktay'ın kendisini dinlemediğini iddia ederek çirkin bir üslupla hitap etti. Sunat'ın, Oktay'a dönerek "Adalet ve Kalkınma Partisi. Sayın F-O, Sayın FO, evet Sayın FO... Dinleyin lütfen." şeklinde kullandığı ifadeler, hem Genel Kurul'da hem de daha sonra sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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