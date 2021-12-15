BIST 2.174
DOLAR 14,79
EURO 16,66
ALTIN 841,87
GALATASARAY

'S... gidin' lafını duyan Fatih Terim çılgına döndü! Görüntüler ortaya çıktı

Cezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan takip eden Fatih Terim, kendisine yan locadan, "S... gidin" diyen taraftarlarla tartıştı.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak 3 puanı Sivas'ta bırakmıştı. Sivasspor maçının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sinirden çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sivasspor maçının son anlarında Fatih Terim'in yer aldığı loca ile yan locadakiler arasında arbede yaşandı. Bir Sivasspor taraftarının deneyimli hocanın yanındakilere, "S.. gidin" şeklinde küfretmesinin ardından Fatih Terim'in çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ise gündeme oturdu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doktorlar grevde bugün iş bıraktılar
Doktorlar grevde bugün iş bıraktılar
İstanbul'da doktorlar grevde Basın açıklaması yaptılar
İstanbul'da doktorlar grevde Basın açıklaması yaptılar
Adıyaman'da kocası öldüresiye dövdü! Kıpırdayacak hali kalmadı: Yola yığılıp kaldı
Adıyaman'da kocası öldüresiye dövdü! Kıpırdayacak hali kalmadı: Yola yığılıp kaldı
İYİ Partili Şenol Sunat'ın çirkin üslubu tepki çekti: Sayın FO
İYİ Partili Şenol Sunat'ın çirkin üslubu tepki çekti: Sayın FO
İstanbul'da işten dönen kadına tacizci dakikalarca kabusu yaşattı: Beni de içeri alır mısın
İstanbul'da işten dönen kadına tacizci dakikalarca kabusu yaşattı: Beni de içeri alır mısın
Şişli metrosunda genç kız trenin altına atladı! Mucize kurtuluş kamerada!
Şişli metrosunda genç kız trenin altına atladı! Mucize kurtuluş kamerada!
SHOW TV muhabiri Tuba Södekoğlu'na metroda taciz! Sapık cinsel organını açtı önünü kesti
SHOW TV muhabiri Tuba Södekoğlu'na metroda taciz! Sapık cinsel organını açtı önünü kesti
Kızlar kavga etti, erkek öğrenciler 'Ayırıyormuş gibi yapın' diye gülerek izledi
Kızlar kavga etti, erkek öğrenciler 'Ayırıyormuş gibi yapın' diye gülerek izledi
Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global canlı yayında aday olacağını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu Haber Global canlı yayında aday olacağını açıkladı
Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?