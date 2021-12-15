'S... gidin' lafını duyan Fatih Terim çılgına döndü! Görüntüler ortaya çıktı

Cezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan takip eden Fatih Terim, kendisine yan locadan, "S... gidin" diyen taraftarlarla tartıştı.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak 3 puanı Sivas'ta bırakmıştı. Sivasspor maçının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sinirden çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sivasspor maçının son anlarında Fatih Terim'in yer aldığı loca ile yan locadakiler arasında arbede yaşandı. Bir Sivasspor taraftarının deneyimli hocanın yanındakilere, "S.. gidin" şeklinde küfretmesinin ardından Fatih Terim'in çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ise gündeme oturdu.