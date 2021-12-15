'Çocuğu emmiş ayı' dedi! O habere Hakan Ural isyan etti: Çıldırırsın, utanırsın

12 yaşındaki engelli kız çocuğunu taciz eden şahsa sinirlenen Hakan Ural, çocuğun vücudundaki morluklara rağmen iyi hal indirimi verilmesine 'Çocuğu emmiş ayı' şeklinde tepki gösterdi.

2017 yılında Ankara'da 12 yaşındaki engelli kız çocuğu, okuldan çıktıktan sonra eve kadar takip edildi. Daha sonra kız çocuğuna annesinin evde olup olmadığını soran şahıs, eve girerek cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili açılan soruşturmanın ardından vücudunda sanığın tükürükleri ve morlukları tespit edilen kız çocuğunun annesi, kızının şüpheli hareketlerinden yola çıkarak olayın ortaya çıktığını açıkladı. Sanık, ifadesinde, "Sarıldım, sevgimi belli ettim." açıklamasında bulunurken, 2017 yılından bu yana tutuklanmaması tepki çekti. Son görülen davada çocuğun cinsel istismarı suçundan 8 yıl hapis verilen şahsa, iyi hal indirimi uygulanarak cezası 6 yıl 8 aya indirildi.



Neler Oluyor programında sunuculuk yapan Hakan Ural, şahsın serbest kalmasına ve iyi hal indirimi uygulanmasına tepki göstererek, "Çıldırırsın ya... Cümleleri seçmek anormal olur, samimi olmaz. Takip ediyor, çocuğu emmiş ya. Ayı, ayı ya, ayıya yazık. Nereden anlıyorum onu, çocuğun göğsünde morluklar var. Emmiş çocuğu ama iyi hal diyor. Allah korusun ben size söyleyeyim başa gelmesin ama bakanlıktan Allah razı olsun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmuş. Ben şuna inanamıyorum. Böyle bir şey... Utanırsın..." dedi.







"Engelli bir kız çocuğunun tacizinde iyi hal indirimi mi olur"

"O gün hava bugün nasıl dense ben o mahkeme salonunda o davaya bakıyorsam, hava için bile 'iyi' ifadesini kullanmam" diyen Ural "Geçtim iyi hal indirimini... Utanırsın yani. Şunu soruyorum, senin evladına 67 yaşında bir adam musallat olup, plan yaparak, ebeveynlerinin olmadığını fırsat bilip, sen bundan şikayetçi olup mahkemeye gitsen, sana bunu yapan adamla alakalı iyi hal deseler bu sana adil gelir mi? Ben bu tip kararlarda toplumun adalet duygusu konusunda bilerek bu tahrik edici kararların verildiğini düşünüyorum. Engelli bir kız çocuğunun tacizinde iyi hal indirimi mi olur. " ifadelerini kullandı.