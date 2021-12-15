Sefa Doğanay'ın 'Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar' videosu Instagram'ı salladı!

Komedyen ve oyuncu Sefa Doğanay, 'Bulgaristan'dan alışverişe gelenler arasındaki diyalog' notuyla Instagram'dan paylaştığı video izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.

Sefa Doğanay, son günlerin en çok konuşulan konusu olan, dolar ve euro kurunun yükselmesini fırsat bilerek Edirne'ye tolu alışverişe gelen Bulgar vatandaşlarına değinen skeciyle Instagram'ı kırdı geçirdi.

Türk Lirası'nın Bulgar levası karşısında değer yitirmesiyle, alışveriş için Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etti. Komedyen Sefa Doğanay da Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelenleri çektiği videoya konu etti.

Doğanay 'Bulgaristan'dan alışverişe gelen ekibin arasındaki diyalog' notuyla paylaştığı video izleyenleri gülümsetti.

"Levaları toplayın, levaları"

Doğanay, telefonla Bulgaristan'daki bir yakınıyla konuşan birini canlandırdığı videoda, "Levaları toplayın, levaları. Bulgaristan'daki herkese haber ver, hep beraber Edirne'ye alışverişe gideceğiz" dedi.

Doğanay, videoda esprili bir dille şunları söyledi:

"Hafta sonu Edirne'ye gideceğiz, pazara. Alışveriş yapacağız, ucuzluk var. Levaları toplayın, levaları. Bulgaristan'daki bütün herkese haber ver toplanın gelin hep beraber Edirne'ye alışverişe gideceğiz."

'Kaynanam ölmek üzere, 9 metrelik kefeni Edirne'den alacağım, ucuz olur'

Videoda en dikkat çeken kısım ise, sözde Bulgar kadını canlandıran Sefa Doğanay'ın 'Kaynanam ölmek üzere, 9 metrelik kefeni Edirne'den alacağım, ucuz olur' dediği sözleri oldu.