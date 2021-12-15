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İYİ PARTİ

Meral Akşener'den engelli vatandaşa: 650 lirayla harika hayatına devam et

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "650 lirayla geçinebiliyorum" diyen engelli vatandaşa, "Harika, sen buna devam et" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Esnafla da bir araya gelen Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

650 lira engelli maaşıyla geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" diyerek iş yerinden ayrıldı.

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