Bülent Akarcalı: Türk doları basalım

Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 'Türk doları' basması önerisinde bulundu. Akarcalı, "Ve densin ki Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir" dedi.

Döviz kurlarının nasıl düşürüleceğiyle ilgili çeşitli öneriler ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak izleyenleri şaşkına çeviren bir öneri de Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'dan geldi.

Akarcalı, TV100 ekranlarında yayınlanan 'Çözüm' programına konuk oldu. Programda Erol Mütercimler ile ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunan Akarcalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 'Türk doları' basabileceğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Akarcalı, "Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankasıyla" dedi. Bülent Akarcalı, "Ve densin ki bu Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.