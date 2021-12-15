Ahmet Davutoğlu'ndan Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot etme çağrısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından, "Pekin Kış Olimpiyatları neden boykot edilmeli?" başlıklı bir video paylaşarak Çin'deki oyunları boykot etme çağrısında bulundu.
Namaz kıldıkları, oruç tuttukları gerekçesiyle milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslüman'ı işkence kamplarına kapatan Çin, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara Uygurları asimile etmek için toplama kamplarına dolduran Çin'in Pekin'de düzenlediği kış olimpiyatlarını boykot etme çağrısında bulundu.
Küresel boykot çağrısının ardından ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada 'diplomatik boykot' uygulama kararı aldıklarını duyurmuştu.