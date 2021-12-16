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İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte beklenen kar yağışı da yurda giriş yaptı. Bugün de Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye mevsimin ilk karı düştü.

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı.

Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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