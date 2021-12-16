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Adana'da iki evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı

 ADANA’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 40 yıllık kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Düşmenin şiddetiyle evlerin çatısında ve içerisinde maddi hasar oluştu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağışın etkisiyle yaklaşık 40 yıllık 15 metre uzunluğundaki kavak ağacı iki müstakil evin çatısına devrildi. Her iki evde yaşayan vatandaşlar korku içerisinde uyanıp evlerini terk etti. Ardından durumu yetkililere bildirdi.

Öte yandan, müstakil evde yaşayan vatandaşların ağacın kesilmesi yönünde daha önceden belediye başvuru yaptıkları öğrenildi.

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