Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum

ZONGULDAK’ta 8 kişilik ailenin yaşadığı evin bahçesi istinat duvarlarıyla birlikte göçtü. Aile ise korku dolu anları an be an kaydetti. Heyelan sonrası ev tahliye edilirken aile mağdur olduklarını ifade ederek belediyeye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Karaelmas Mahallesi 88 Evler Sokak’ta yaşayan 8 kişilik Demirdöven ve Koçaklı Ailesi geçtiğimiz hafta sonu heyelan şoku yaşadı. Aile evinin bahçesinde oturduğu sırada heyelan meydana geldi. Çocuklar korkudan çığlık atarken aileleri teselli etti. Heyelan ise an be an amatör kamera tarafından kaydedildi. Heyelanda istinat duvarı ve bahçe heyelanla birlikte alt mahallede bulunan evlerin üzerine çöktü.



Olayın ardından evlerinin tahliye edildiğini anlatan Yaman Koçaklı, AFAD, polis ve zabıta ekiplerinin olay sonrası geldiğini ancak üç gündür sokakta kaldıklarını söyledi. Belediye yetkililerinin yalnızca telefonla aradığını iddia eden Yaman Koçaklı “Ben Yaman Koçaklı. Ev sahibinin kardeşiyim. Şu an herhangi bir yerden bize bir dönüş olmadı. Yapılmasını talep ettik. Gelen giden yok. Her şeyi telefonla olacak zannediyorlar. Bizi arıyorlar. Olan bir şey yok. Dediler ki otele gidin. Otelde kaldık bir gün. Bize ilk önce ‘Sizi sokakta koymayız’ dediler. Biz de Allah razı olsun dedik. Otelde kaldığımız gecenin sahibi kiraya çıkmamızı söylediler. Ama kiralık ev vermiyorlar. Dışlanıyoruz. Buranın yapılmasıyla alakalı öncülük istiyoruz. Onun bunun evinde kalmak mecburiyetinde değiliz. Çok bir şey istediğimizi sanmıyorum." dedi.







"Brandayı bile biz çektik"

"Belediye başkanı buraya gelip geçmiş olsun der." diyen Koçaklı "Buraya bir bakar. Buranın hali normal bir şey değil. O evin içinde otursak bu sefer bizim de canımız yanacak. Brandayı bile biz çektik. Belediyeden veya herhangi bir yerden bize şu ana kadar bir şey yapılmadı. Buraya gelen polis. AFAD’a telefon ettiler. Ama oy zamanı kimse gelip oy istemesin.” ifadelerini kullandı.







"Kimsenin evinde yatamıyorum"

"Üç çocuğuyla sokakta kaldığını söyleyen Yeliz Demirdöven de “Belediye bu merdivenin kırıldığını biliyor. Bu merdiveni belediye yapsaydı, bu duvarı buraya çekseydi bu kadar can yanmazdı. Sürekli kanallarla uğraşacaklarına burada kaç can yaşıyor. Aşağıdaki evlerden de sıkıntı çıktı. Milletin evinin üstüne göçtü. Kimsenin evine sığınamıyorum. Kimsenin evinde yatamıyorum. Kalan üç günden beri bu bize kış değil de çile, ıstırap. Bir an önce buranın yapılmasını istiyorum. Sıcak yuvaya, sıcak ekmeğe hasret gittim. Ne idim ne oldum” diye gözyaşı döktü. Aile, heyelanın yaşandığı bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından evlerine kavuşmak için gün sayıyor.