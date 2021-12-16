'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...

Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon’da 15 yıl önce petrol bulunduğunu ama Lozan Antlaşması nedeniyle 25 tonluk beton kapaklarla kapatıldığını iddia etti.

Rahmiye Sare Palalı Okulu’nun Kariyer Günleri etkinliğine katılan Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 15 yıl önce Şuhut ilçesi Kayabelen Köyü’nde gravite değeri çok yüksek petrol bulunduğunu, bunun Lozan nedeniyle çıkarılmadığını öne sürdü. Zeybek iddialarını ismi cismi belirsiz bazı ‘bilim adamları’na dayandırdı.



“2023 Lozan Anlaşması’nın hükümlerinin son bulduğu dönem" diyen Zeybek "Dünya’da ender bulunan toryum madenine sahibiz biz. Bilim adamı bir şehri ısıtabilmek için milyarlarca ton kömüre ihtiyaç var ama toryum madeni ile bir el arabası kadar şeyle koskoca şehri ısıtabilirsiniz diyor. Şu anda dünyanın en zengin toryum madeni yataklarına sahibiz. Yine dünyanın en zengin bor madenlerine sahibiz. Bor madeni 1 ton alçıdan daha ucuza ihraç ediliyordu. İşlenmemiş halde. İngiltere bunu Manş Denizi’nde stokluyor. Bor madeni olmadan uzay araştırmaları yapmak mümkün değil. Çünkü atmosferi geçince güneş ışınlarını araçlar eriyor" dedi.



"Türkiye’yi petrol okyanusunun üzerinde oturuyor"

Sözlerini sürdüren Zeybek "Rus bilim insanı söylüyor. Bende düşünürdüm. Allah bize öyle güzel bir arazi vermiş ki, Karadeniz’de petrol var, Rusya’da var, Azerbaycan’da var, Suriye’de var, İran’da var, Akdeniz’de var, Ege Denizi’nde var, haşa derdim burayı görmeden mi geçti derdim. Rus bilim addamı diyor ki, bırakın Türkiye’yi petrol okyanusunun üzerinde oturuyor diyor. Ama maalesef bu anlaşmalar ile elimiz ayağımız bağlanmış, yer altı zenginliklerimizi çıkaramaz hale gelmişiz." ifadelerini kullandı.



"25’er tonluk kapak yaparak üzerlerini örttük"

Afyon Postası’ndan Nail Azbay’ın haberine göre Zeybek "Şuhut Kayabelen Köyümüz var. Bundan 15 yıl önceydi. 5-6 tane sondaj yapıldı. Burada gravite değeri çok yüksek petrol bulundu. Ama anlaşmalar neticesinde çıkarıp işletemiyorsun. Ben şu anda kapalı olan bir beton firmasının müdürü her birine 25’er tonluk kapak yaparak üzerlerini örttük dedi. İnşallah tüm dünyanın çırpınışı 2023’ü bu ülkeye, bu ülkeyi seven insanlara yaşatmayalım tek mücadeleleri bu. Yoksa Tayyip başta kalmış, AK Parti iktidar kalmış onların umrunda değil. Okulunuzu tebrik ediyorum. Yedek parça üretir hale geldiniz. Türk insanına güvendiğiniz zaman üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey yok" şeklinde konuştu.