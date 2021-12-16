BIST 2.239
DOLAR 15,49
EURO 17,57
ALTIN 887,79
SON DAKİKA
Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı.... Haberin devamı. 2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Erdoğan açıkladı Asgari Ücret 4 bin 250 lira Haberin devamı.
EKONOMİ

TİSK'ten asgari ücret açıklaması 3100 teklif ettiği iddia edilmişti

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç "Sayın Bakanımıza kararımızı takdim ettik. Gerekli açıklama yapılacaktır." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini bildirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.

Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret
Asgari ücret için Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyin!
Asgari ücret için Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyin!
'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...
'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...
'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım
'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım
İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum
Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum
Adana'da iki evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
Adana'da iki evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
Hatay'da pes dedirten görüntü! Düğün konvoyu trafiğe kapattığı yol üzerinde göbek attı
Hatay'da pes dedirten görüntü! Düğün konvoyu trafiğe kapattığı yol üzerinde göbek attı
Annemizi Saklarken 3. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 3. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı