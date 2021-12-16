BIST 2.279
DOLAR 15,65
EURO 17,74
ALTIN 904,16
GÜNCEL

Cübbeli Ahmet'ten rekor kıran asgari ücret yorumu

Cübbeli Ahmet Hoca, asgari ücrete yapılan zam öncesi cami yaptırıp yılda bir kaç kez umreye giden iş adamlarının işçilerin maaşlarına geldiğinde cimri davrandığını söyleyerek isyan etti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cami yaptırıp yılda bir kaç kez umreye giden iş adamlarının çalışanların maaşlarına geldiğinde asgari ücretten tarife uyguladıklarını söyleyerek isyan etti.

Asgari ücret zammı sonrası sosyal medyada paylaşılan videoda Cübbeli Ahmet, şöyle konuştu:

"Nerede Müslüman kaldı? Gidip cami yaptırıyor anamın hayratı için. Gidiyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için. Yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim?Burada kul hakkı var. Sen önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret? Neden asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Yapma o hayırları kardeşim! Burada senin verme mecburiyetin olan 2400 ise ver ona 5 bin. Al deki 2 bin 600'de benden. O 2 bin 600'ü de ananın babanın hayratına gönder. Cami dolu, çeşme dolu."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Köfteli brokoli nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
Köfteli brokoli nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
ATV Müge Anlı canlı yayında Meliha Özsu cinayeti şoku polisler stüdyoyu bastı
ATV Müge Anlı canlı yayında Meliha Özsu cinayeti şoku polisler stüdyoyu bastı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na ziyaret
Asgari ücret için Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyin!
Asgari ücret için Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyin!
'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...
'Afyon'da petrol bulundu üzerine beton döküldü' dedi Twitter yıkıldı! Mehmet Zeybek'ten olay sözler: 2023'te...
'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım
'Koreliler çaldı' deyip Semih Saygıner açıkladı: Reklam yapacağım
'Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil' diyen AK Partili İbrahim Aydemir krizin sebebini açıkladı
'Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil' diyen AK Partili İbrahim Aydemir krizin sebebini açıkladı
İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
İstanbul'da özlenen manzara! Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum
Zonguldak'ta 8 kişilik aile kabusu yaşadı! Çığlık çığlığa dehşet dolu anlar: Kimsenin evinde yatamıyorum
Adana'da iki evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı
Adana'da iki evin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı