Cübbeli Ahmet'ten rekor kıran asgari ücret yorumu

Cübbeli Ahmet Hoca, asgari ücrete yapılan zam öncesi cami yaptırıp yılda bir kaç kez umreye giden iş adamlarının işçilerin maaşlarına geldiğinde cimri davrandığını söyleyerek isyan etti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cami yaptırıp yılda bir kaç kez umreye giden iş adamlarının çalışanların maaşlarına geldiğinde asgari ücretten tarife uyguladıklarını söyleyerek isyan etti.

Asgari ücret zammı sonrası sosyal medyada paylaşılan videoda Cübbeli Ahmet, şöyle konuştu:

"Nerede Müslüman kaldı? Gidip cami yaptırıyor anamın hayratı için. Gidiyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için. Yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim?Burada kul hakkı var. Sen önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret? Neden asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Yapma o hayırları kardeşim! Burada senin verme mecburiyetin olan 2400 ise ver ona 5 bin. Al deki 2 bin 600'de benden. O 2 bin 600'ü de ananın babanın hayratına gönder. Cami dolu, çeşme dolu."