Doğu Perinçek'ten skandal Uygur Türkleri sözleri! Villalarda oturuyorlar, zulüm yapıldığı yalan!

VATAN Partisi lideri Doğu Perinçek'ten yine skandal Uygur Türkleri açıklamaları geldi. Daha önce "PKK neyse Uygur Türkleri de o" diyen Perinçek, şimdi de "'Uygurlar orada villa tipi evlerde oturuyorlar. Uygurlara işkence edildiği, soykırım yapıldığı külliyen yalan" iddiasında bulundu.

Daha önce, "PKK neyse Doğu Türkistan da o" diyen Doğu Perinçek'ten yeni skandal Uygur Türkleri açıklamaları geldi. Haber Global yayınında "7 kez gittim, gözlerimle gördüm. Uygurlar refah içinde yaşıyor" diyen Doğu Perinçek, "Uygur ile ilgili iddialar evet, yalan. Kamplarda Çince, hukuk ve meslek öğretiyorlar. İşkenceye maruz kalıyoruz, diyenler külliyen yalan" iddiasında bulundu. İşte Doğu Perinçek'in skandal Uygur Türkleri açıklamalarından satır başları...

'Doğu Türkistan, Kürdistan planının bir parçası!'

- Doğu Türkistan da Kürdistan da aynı projenin parçasıdır. Doğu Türkistan Partisi'ni Türkiye terör örgütü olarak kabul ediyor. Kürdistan projesi ile Doğu Türkistan projesi ikizse demek ki bunlar Türkiye'yi hedef alıyor. ABD'den geliyor tehdit.

- Kiminle ittifak yapacağız. Çin'le didişirseniz kimden yatırım desteği alabilirsiniz?

'Dünyada en çok cami Uygur bölgesinde'

- 1977'den beri 6 defa Uygur bölgesine gittim. Akşener çıktı, 'orada Kaşgarlı Mahmut Türbesi kapatılıyor, Divan-ı Lügatit Türk yasaklanıyor' dedi. Ben gittim oradan aldım.

- Nüfusu en hızlı artan eyalet Sincan Uygur eyaleti. Camiler dolup taşıyor. Kendi gözümle gördüm. Dünyada en çok cami Uygur bölgesinde. 25 bin cami var. 500 kişiye bir cami düşüyor. Bizim iki mislimiz bu sayı.

'Uygurlara işkence edildiği, soykırım yapıldığı külliyen yalan'

- Uygur ile ilgili iddialar evet, yalan. Kamplarda Çince, hukuk ve meslek öğretiyorlar. İşkenceye maruz kalıyoruz, diyenler külliyen yalan.

- Filipinler'de başka yerlerde çekilmiş videoları Uygur bölgesi diye gösteriyorlar. Rabia'nın 14 çocuğu var. Çocuk doğurmamızı engelliyorlar diyor. Çin'in dördüncü büyük zengini.

'Uygurlar orada villa tipi evlerde oturuyorlar'

- Uygurlar orada villa tipi evlerde oturuyorlar. Sağlık, eğitim bedava. Sanayi, tarımı gelişiyor. İnsanlar refah içinde.

- Nerede farklı bir millet varsa orada da mutlaka eşitsizlikler vardır. Dil serbest, levhalar Uygurca. Sulama sistemleri var.

- Dünyada en çok Türkçe romanlar Uygur'da çevrilmiş. Bir Kazak'ın yazılarından aktarıyorum. Uygur kadını kadar özgür bir kadın görmedim.