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POLİTİKA

Nureddin Nebati'den bomba açıklama! Maliye dersini CHP'li hocadan almış ismini söyledi

Asgari ücretin açıklanmasının ardından TBMM görüşmelerinde yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi politikalarının eleştirilmesi üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı. Bakan Nebati eleştirilen Türkiye modeline dair ekonomi derslerini CHP'li Burhan Şenatalar'dan aldığını söyledi.

Meclis kurulunda Bakan Nebati "Eczacı olup ekonomiyle ilgili plan bütçe komisyonlarında yer almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı tespitlerle ilgili kendisini tebrik ediyorum" dediği CHP milletvekili Özgür Özel ile tartıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın hükümetin ekonomi politikalarına itiraz ettiği için görevden alındığını ve yerine "hiçbir ekonomi eğitimi olmayan" Nureddin Nebati'nin getirildiğini öne sürdü.

Nebati çok eleştirilen ekonomi politikaları için konuşarak hocasının CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar olduğunu şöyle açıkladı:

Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım.CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan aldım.  Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum. 

Biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından videoyu paylaşıp şunları söyledi:

"İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum Burhan Şenatalar'dan aldım. Burhan Hoca, "Kamu Maliyesini iyi anlayan ülkeyi iyi yönetir" derdi."

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