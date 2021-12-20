HaberTürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'ndan olay Muharrem Sarıkaya yorumu

"Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim"

Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Sarıkaya'nın özür dilediği haber görselini paylaşarak şöyle dedi:

"HaberTürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."