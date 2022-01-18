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Şarkıcı Yeliz kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?

Şarkıcı Yeliz kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?

Bir dönemin popüler isimlerinden olan şarkıcı Yeliz, bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla gündem olan Yeliz'ın tam adı Fatma Yeliz Eker'dir. 64 yaşında olan Yeliz bir kez evlilik yapmıştır. 1983 yılında Ufuk Deveci ile evlenen Yeliz 5 yıl sonra boşanmıştır. Peki Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldığını açıklayan Yeliz kimdir, hayatı...

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Bir döneme damga vuran şarkıları ile özellikle 70'li yıllarda tanınan şarkıcı Yeliz, bugün 2. Sayfa'nın konuğu olacak. Özcan Deniz ile dolu dizgin bir yaşadık diyen Yeliz bu açıklamaları ile magazin basınında yer almıştı. Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldığını açıklayan Yeliz, o dönemde çok acı çektiğini söyledi. Peki, Şarkıcı Yeliz kimdir, kaç yaşında?

Fatma Yeliz Eker veya kısaca Yeliz, 12 Aralık 1957 tarihinde dünyaya geldi. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayınlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri oldu. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı oldu. 1983 yılında evlendiğim zaman müziğe 7 yıl ara verdi. 

1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın" sonrasında müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007 yılında "Haykırdım Sessizce" isimli albümü ile müziğe geri döndü. 

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