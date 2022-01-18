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Adana'da haber alınamayan kız çocuğu aileyi telaşlandırdı! Bakın nerede bulundu

Adana'da haber alınamayan kız çocuğu aileyi telaşlandırdı! Bakın nerede bulundu

ADANA’da 10 yaşındaki kız çocuğundan haber alamayan ağabeyi, itfaiye ve polisten yardım istedi. İtfaiye ekipleri 2’inci kattaki evin balkonundan içeri girerek kız çocuğunu soba başında uyurken buldu.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, anne ve babasını dışarıda olan G.A (10), evde uyuya kaldı. G.A’nın ağabeyi eve geldi, kapıyı çaldı ve kardeşine bir süre seslendi. Kardeşinden haber alamayınca korkup durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, polis nezaretinde ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açarak içeri giren itfaiye ekipleri, G.A’yı soba başında uyurken buldu. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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