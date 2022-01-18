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Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor

Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı açıklandı.

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Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Ayrıca beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bu hafta perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belli olacak politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ve 14'te kalacağı görüşünü savunuyor.

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