Türk oyun şirketi Spyke Games'e rekor yatırım! Bakan Varank paylaştı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk oyun şirketi "Spyke Games"in, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirterek, "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." ifadesini kullandı.

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Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını belirtti.

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.

Rekor yatırım

Remi Onur (COO), Mithat Madra (CMO), Rina Onur Şirinoglu (CEO), Fuat Coşkun (CTO) ve Barkın Başaran (CPO) tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip oldu.

İlk oyunları olan Royal Riches'ı yaklaşık bir ay önce uygulama mağazalarında indirmeye açan şirket, şimdiye kadar toplu olarak 9,5 milyon günlük aktif kullanıcı ve 1 milyar dolarlık gelir elde eden dünyanın en çok hasılat yapan küresel mobil oyunlarının birçoğunu geliştiren deneyimli bir ekipten oluşuyor.