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ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Covid-19 testi pozitif çıktı

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Tüm komutanlara test yapıldı
Milley’in daha önce Covid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Covid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.

ABD savunma bakanı da covid-19'a yakalanmıştı
Bu ayın başlarında da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Covid-19’a yakalanmış, 9 Ocak'ta test sonucunun negatif çıkmasının ardından karantinası sona ermişti.

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