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Yerli otomobil TOGG'a Yunanistan'dan övgü: Avrupa'yı fethetmeye hazır

Yerli otomobil TOGG'a Yunanistan'dan övgü: Avrupa'yı fethetmeye hazır

TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022 ile ilk kez dünya sahnesine çıkmıştı. Fuarda Togg'un C sedan modeli büyük beğeni topladı. Yunanistan basınında TOGG için, "Türkler Avrupa'yı fethetmeye hazır" manşetleri atıldı.

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TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de sergilenmesinin yankıları sürüyor.

Togg'a son övgü Yunan basınından geldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir hayali gerçekleştirmeye çok yakın olduğu belirtilen haberde, "Türkler Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Aracın bu yıl içinde banttan indirileceği, 2023 yılında da iç pazarda ve dış pazarda satışa çıkarılacağı haberin detaylarında yer aldı. Hayli dikkat çekici ifadelerin yer aldığı haberde Gemlik'teki fabrikaya da vurgu yapıldı. TOGG ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlk Türk otomobillerinin üretimi bu yıl içinde yılda 175 bin araç kapasiteli Gemlik fabrikasında başlayacak. Üretimin 2030 yılına kadar bir milyona çıkması öngörülüyor. İlk Türk otomobili Avrupa'yı fethetmeye hazır."

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