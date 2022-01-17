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Nihan Yönel kimdir kaç yaşında Sercan Yıldırım'ın eşi ne iş yapar?

Nihan Yönel kimdir kaç yaşında Sercan Yıldırım'ın eşi ne iş yapar?

All Star'lardan oluşan Survivor 2022 heyecan dolu bölümleri ile başladı. Bu akşam yeni formatı ile ekrana gelecek Survivor'da sürgün kampına giden ikinci isim Sercan Yıldırım oldu. Aynı zamanda elenme adayı da olan Sercan Yıldırım'ın eşi merak konusu oldu. Nihal Yönel ile geçtiğimiz yaz evlenen Sercan Yıldırım'ın eşi Nihal Yönel ne iş yapıyor, kaç yaşında?

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Survivor 2022 All Star'da sürgün kampına giden ikinci isim Sercan Yıldırım oldu. 32 yaşında olan Sercan Yıldırım, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor gibi takımların formasını terletti. Sercan Yıldırım 2021 yılında Nihan Yönel ile evlendi. Sercan Yıldırım 32 yaşında ve aslen Bursalı. Peki Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kaç yaşında, kimdir, ne iş yapar?

Nihan Yönel kimdir:  Nihal Yönel 1997 doğumlu ve yaşamına Bursa’da devam ediyor. Ege Üniversitesi mezunu olan Yönel, İzmir Karşıyaka’da uzun süre yoga eğitimi aldı ve şu anda da yoga üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Sercan Yıldırım kimdir: Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 Bursa Osmangazi’de dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bursaspor altyapısı ile adım atan Yıldırım, forvet pozisyonunda oynadı. 2007-2008 sezonunda Bursaspor A takım seviyesine yükseldi. 

18 yaşındayken, 2008-2009 sezonunda Bursaspor’un 9 numaralı formasını giydi.

Sercan Yıldırım, ilk maçına 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda çıktı, Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. 

Aynı sezonda ligde 8, kupada 3 maçta olmak üzere, toplam 11 kez forma giyen Sercan Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonunda 11 gol attı.

Toplamda 35 maça çıkan Yıldırım, 14 gole imza attı. Sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 senesinde ise Yıldırım, Bursaspor'un şampiyon olduğu kadroda büyük rol oynadı.

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