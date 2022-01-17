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Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltmeye devam ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Tansiyonu yükseltmeye devam ediyor

'Pontus' iddialarıyla Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, ikili ilişkileri gerecek yeni açıklamalarda bulundu.

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Geçen hafta Atina'da katıldığı Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı'nın tanıtım töreninde konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Pontus helenizminin akıbeti trajiktir. İnsanlar doğdukları yerleri terk etmek, göç yolunu almak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullanmış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Söz konusu iddialar Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir" cevabını vermişti.

Tansiyonu yükseltmeye devam ediyor

Yunanistan'ın önemli basın kuruluşlarından Kathimerini gazetesine konuşan Sakelaropulu, her ne kadar arzularının Türkiye ile barış içinde yaşamak olduğunu söylese de tansiyonu yükseltecek şu sözleri sarf etti:

"Ülkemizin çıkarlarını ve bölgenin refahını göz önünde bulundurarak diplomasiyi asla bırakmadık. Sürekli olarak Türkiye ile işbirliği yapmak ve iki halkın birlikte uyum içinde yaşamasını istedik. Ancak Türkiye'nin kabul edilemez iddiaları ve saldırgan davranışları karşısında asla geri adım atmamız söz konusu değil" dedi.

'Pontus' iddialarını tekrarlayan Sakelaropulu, tarihi gerçekleri kabul etmenin cesaret ve öz farkındalık gerektirdiğini söyledi.

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