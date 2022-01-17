Rusya-Ukrayna krizini analiz ettiler: Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi

RUSYA-Ukrayna gerginliğinin ardından Türk yapımı insansız araçların Ukrayna'ya sağladığı güç ABD basını tarafından gündeme getirildi.

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UKRAYNA ile Rusya arasındaki sınırda Rus askerlerinin hareketliliği nedeniyle zaman zaman gerilim yükseliyor.

Son olarak Rus ordusu 10 bin askerle tatbikat kararı alırken,ABD basınından Washington Post, Türkiye'de üretilerek Ukrayna'ya satılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) rolüne dikkat çekti.

SİHA'ların söz konusu saldırıdan önce sadece keşif uçuşu için kullanıldığı bilgisi aktarılan haberde, "Bu, Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının bir başka işaretiydi" denildi.

"Türk SİHA'ları Ukrayna'da üretilecek"

Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların Moskova'yı alarma geçirdiğine vurgu yapıldı.

"Türkiye ve Ukrayna, aynı zamanda Ukrayna'da SİHA üretim tesisi kurmak için anlaştı" ifadesi kullanıldı.

Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets'in, "Bu durumun elbette düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar oluşturduğu düşüncesindeyim. Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru" şeklindeki görüşüne yer verildi.

"Ruslar için tatsız bir haber"

Ukrayna Savunma Bakanlığının geçmişte yaptığı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırganlığını caydırmak ve Ukrayna'nın çıkarlarını korumak için SİHA'ların yer aldığı taktik ve yöntemleri artırmaya devam edecek" açıklaması aktarıldı.

Askeri konularda değerlendirmelerde bulunan Kiev merkezli analist Oleksiy Arestovych, "Bu, Ruslar için bütünüyle tatsız bir haber. Ukrayna, oyun değiştiren bir uygulama olarak kabul edilen ürünü satın alıyor" dedi.

"Ukrayna'ya ilham verdi"

Washington Post, SİHA'lardan bahsederken, "Ülkelere geleneksel hava kuvvetini sürdürme maliyetinin çok altında gizli hava gücü sunuyor. Libya ve Suriye'deki çatışmalarda belirgin bir şekilde bulundular ancak belki de Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan'a karşı SİHA'ları kullanması Ukrayna'ya ilham verdi" ifadelerini kullandı.