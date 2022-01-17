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Selçuk Özdağ'dan Melih Gökçek'i kızdıracak 15 Temmuz iddiası HTS kayıtları yayınlansın

Selçuk Özdağ'dan Melih Gökçek'i kızdıracak 15 Temmuz iddiası HTS kayıtları yayınlansın

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Melih Gökçek'in 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 3 ayrı ifadesinin olduğunu söyleyerek, "HTS kayıtları yayınlasın. Bu kayıtlar TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda da vardır.” dedi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TV 100'de "Pazar Siyaseti" adlı programa konuk oldu.

Gökçek programda yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye’de darbe olamadıysa, olamadıysa birçok insanın emeği vardır. Elbette bu işin bir numaralı kahramanı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama iki numaralı kahramanı naçizane Melih Gökçek’tir" dedi.

O dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadelede bir sıralama yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

Selçuk Özdağ katıldığı Günboyu Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek’in 3 ayrı ifadesinin olduğunu söyleyen Özdağ, “Gökçek ne Çankaya Köşkü’nde ne Meclis’te ne de sokaklardaydı. Melih Gökçek vermiş olduğu ilk ifadede ‘Bir gecekonduya sığındım, FETÖ’cüler burayı tespit edince burayı bombaladılar fakat bombalar boş araziye düştü’ dedi. İkinci ifadesinde ‘Bir gecekonduya gittim, 13 saat boyunca Başbakan, Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptım’ diye açıkladı. Vermiş olduğu bir başka beyanatta ise ‘Evdeydim oğlum geldi, darbe olduğunu sokağa çıkacağını, şehit veya gazi olma zamanı olduğunu söyledi, ben de evde kaldım’ dedi. Üç ayrı ifadesi olan biriyle karşı karşıyayız. Sokakta da yok. Sokakta ise nerede? AKP Genel Merkezi’nin önünde mi? Külliye’nin önünde mi? Çankaya Köşkü’nün önünde mi? Meclis’in etrafında mı? Benim yeğenim Meclis’e gelirken şehit edildi.” dedi.

Melih Gökçek'in HTS kayıtları yayınlansın

Melih Gökçek’in Türkiye’de ‘Haydi sokağa çıkın’ diyen ilk kişi benim, Türkiye’de ilk ‘FETÖ’cüleri tükrük ile boğmaya devam tweeti atan benim’ sözlerinin de doğru olmadığını söyleyen Özdağ şöyle devam etti:

“Saat 11’den sonra herkes tweet atar. Başbakan konuştuktan, insanlar sokağa çıktıktan sonra tweet atmak önemli değil. 15 Temmuz FETÖ darbesinin araştırma komisyonuna verdiği ifadede 13 saat boyunca bir gecekonduda olduğunu söylüyor. Böyle mi darbeyi durduran 2 numaralı kişi olunuyormuş? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkentini 25 sene yöneten bir insan buna niye tenezzül eder? O gecenin kahramanları Türk Silahlı Kuvvetleri’nde darbecilere karşı çıkanlar, Emniyet’te karşı çıkanlar. Sayın Gökçek özeleştiri yapsın, ben bunların görünen kısmıyla beraber oldum, görünmeyen kısmını da 17-25 Aralık’ta gördüm desin. Görmediyse dershaneler kapatıldığında gördüm, yine görmediyse 15 Temmuz’da gördüm desin. Ondan sonra kendime çeki düzen verdim desin. Melih Gökçek bunu söylüyorsa, HTS kayıtlarını yayınlasın. Bu kayıtlar TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda da vardır.”

Melih Gökçek FETÖ ile arasına mesafe koymadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in “Belediyede hala FETÖ’cüler var” sözlerine tepki gösteren Selçuk Özdağ, Gökçek’in FETÖ ile arasına mesafe koyamadığı için bu çıkışı yaptığını söyledi. Özdağ, “Kendisi sayın Cumhurbaşkanı bu yapıyla mücadele etmeyi en büyük öncelik olarak belirlerken, dershaneler kapatılırken ya da 17-25 Aralık sonrasında neden mücadele etmedi? Melih Gökçek’i belediye başkanlığından istifaya zorlayanlara da sesleniyorum. Gökçek’in FETÖ ile bağı varsa gözaltına alınmalıydı. Gökçek’in usulsüzlüğü, hukuksuzluğu ve yolsuzluğu varsa müfettişler işlem yapmalı ve savcılık da gereğini yapmalıydı.” ifadelerini kullandı.

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