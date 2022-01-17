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Alman polisi Orhan Ünal’ı yakalamak için alarma geçti! 3 dilde afişler bastırdı: Yardım istedi

Alman polisi Orhan Ünal’ı yakalamak için alarma geçti! 3 dilde afişler bastırdı: Yardım istedi

ALMANYA’da vergi kaçırma şüphesiyle arananlar listesinde bulunan Orhan Ünal’ın yakalanabilmesi için Federal Kriminal Dairesi (BKA) yardım istedi.

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Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) vergi kaçırma şüphesiyle aranan Orhan Ünal’ı yakalamak için Almanca, İngilizce ve Türkçe afişler bastırarak yardım istedi. Almanya Darmstadt Savcılığı, Orhan Ünal’ın kurduğu paravan firmalar üzerinden 45 milyon euro üzerinde sahte faturaları satmak ve bu yolla büyük çapta gelir vergisi kaçırmak nedenleriyle arandığını duyurdu.

Kuvvetli şüpheli olarak aranan Orhan Ünal’ın şu anda kaçak olduğu ve Ünal’ın Almanya dışında ikamet etmesinin muhtemel olduğu bildirilirken, Darmstadt savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi yayınladığı afişlerde Orhan Ünal’ın ikamet yeri hakkında polis karakollarına bilgi verilmesi istendi.

4 bin 500’ün üzerinde sahte fatura
Orhan Ünal, 28 Eylül 2015 - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında, Almanya’nın Frankfurt, Mannheim, Darmstadt ve Offenbach şehirlerinde 41 ayrı suça karışmış bir çetenin elebaşı olarak paravan şirketler kurmuştu. Başkaları adına da şirketler kuran Ünal, kurdurduğu şirketlerde fiilen genel müdür olarak görev almıştı. Ünal, şirketler üzerinden 4 bin 500’ün üzerinde sahte faturaları müşterilere satmak ve faturalarda yer alan katma değer vergisini yetkili vergi dairesine beyan etmemekle suçlanıyor.

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