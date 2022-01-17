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Fitch'ten Türkiye'ye Heterodoks politikalar eleştirisi

Fitch'ten Türkiye'ye Heterodoks politikalar eleştirisi

Fitch Ratings, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirtti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kurum, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fitch, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor” dedi.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch Ratings, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.

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