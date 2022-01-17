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Şanlıurfa'da yaşandı! Damar yolu açan Mustafa hemşireye hasta yakınlarından saldırı

Şanlıurfa'da yaşandı! Damar yolu açan Mustafa hemşireye hasta yakınlarından saldırı

ŞANLIURFA’da, acil serviste görevli hemşire Mustafa Arslan, damar yolu açtığı çocuğun ağlaması nedeniyle yakınlarının saldırısına uğradı. Şikayet için gittiği polis merkezi dönüşü aracından indirilip, tekrar darbedilen Arslan'ın otomobiline de hasar verildi.

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, ismi açıklanmayan hasta çocuğa serum takmak için damar yolu açtı. Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı.  Saldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu.

Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı. Bu sırada saldırganlar, Arslan'ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

Mustafa Arslan'a saldırdığı belirtilen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusuna başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

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