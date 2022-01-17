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60 TL'den kesiliyor markette 120 TL'ye satılıyor! Tepki çeken fark: Bu büyük bir sıkıntıdır

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
60 TL'den kesiliyor markette 120 TL'ye satılıyor! Tepki çeken fark: Bu büyük bir sıkıntıdır

TOKAT Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, 60 liradan kesilen bir karkas etin markette 120 lira olmasına karşı olduğunu ifade ederek, “Bu aradaki makasın kaldırılması tüketicimize de üreticimize de faydalı olacaktır” dedi.

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Tokat Ziraat Odası Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Başkan Dökülen, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Ziraat Odası Başkanları ile yaptığı basın toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Dökülen, çiftçilerin tarım Bağ-Kur ödemelerinde indirim uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. Çiftçinin kullandığı mazot fiyatlarına vergi indirimi yapılmasını beklediklerini dile getiren Başkan Dökülen, et fiyatlarına da değindi.

Tokat'ta karkas et fiyatının 60 lira olduğunu belirten Başkan Dökülen, "Etin pahalanması tüketicimiz için sıkıntı. Ben şunu öneriyorum, bir markete girdiğimiz zaman da 80-100-120 liradan aşağı et alma imkanımız yok. Defalarca söyledim Tokat Ziraat Odası başkanı olarak yine söylüyorum; 60 liradan kesilen bir karkas etin markette 120 lira olmasına ben karşıyım. Bu aradaki makasın kaldırılması tüketicimize de üreticimize de faydalı olacak. 60 liradan benim üreticim üretip de tüketiciye 120 liradan intikal ediliyorsa bu büyük bir sıkıntıdır. Bunun düzeltilmesinde fayda görüyorum. Yem fiyatlarının yüksek olması et fiyatlarını etkilediğinden aradaki besi ücretindeki koyduğu etin farkını alamıyor. Yem ücretlerinin desteklenmesinde fayda görüyorum” diye konuştu.



"72 liraya dana kestiğimiz zaman kıymanın kilosunu 100 liraya satmamız lazım"
Kasap Hüsamettin Çınar ise et fiyatlarının son yılların en yüksek döneminde olduğunu belirterek, “72 liraya dana kestiğimiz zaman kıymanın kilosunu 100 liraya satmamız lazım. Artık büyük şehirleri düşünmek bile istemiyorum. Karkas et düve 60 lira, inek 54-55 liradan geliyor. Ama şu an dana kesimi yok. Kıymanın kilogram fiyatı 80 lira, kuşbaşı 85 lira. Kendi masrafımızı çıkartmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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