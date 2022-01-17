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Oruç 2022 ne zaman başlıyor Ramazan hangi ayda ilk iftar kaçta?

Oruç 2022 ne zaman başlıyor Ramazan hangi ayda ilk iftar kaçta?

2022 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ne 2022 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor araştırması şimdiden başladı. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Salı günü başlayacak. 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. kutlanacak.

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Birçok müslümanın heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının habercisi olan 3 aylar bu sene 2 Şubat'ta başlayacak. 2 Şubat'ta Recep ayı başlayacak. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Salı günü başlayacak. 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. kutlanacak.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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