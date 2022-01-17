BIST 2.091
DOLAR 13,45
EURO 15,33
ALTIN 784,35
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

İzmir'de deprem konutları teslim edilmeye başlandı 28 daire teslim ediliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de deprem konutları teslim edilmeye başlandı 28 daire teslim ediliyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, depremzede hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Abone ol

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.

Yıkılması ile birlikte 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı (4. proje alanı) için noter kura çekimleri yapılan depremzedelerin konut/iş yeri teslimi, 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Hak sahipleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından anahtarlarını teslim alarak yeni konutlarını gezdi.

28 daire teslim ediliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Bugün itibariyle inşallah konutlarımızın teslimine başlıyoruz. Bugün 4. bölgedeyiz. Burada daha önce noter çekilişlerini yapmış olduğumuz evleri vatandaşlarımıza AFAD Başkanlığında AFAD İzmir İl Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdare Başkanlığımız ile teslim yapıyoruz. Bugün toplam 28 dairenin teslimi olacak. Yarın ve diğer günler de başka bölgelerde kura çekimleri yapılan alanlarda peyderpey teslimler devam edecek. Teslimatlar yapılırken bazı yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabiliyor. Hepsinin bürokratik işlemleri de olduğu için inşaatlar bitse de o işlemleri tamamladık. Bugün itibariyle de teslimlere başladık. Vatandaşlarımız inşallah güle güle oturur" dedi.

Anahtarlarını aldılar

Depremde annesi Fatma Nihal Nayman ve Özkan Nayman'ı kaybeden hak sahibi Özge Nayman Bayır, "Burada annem ve babam oturuyordu. Onları depremde kaybettik. Bugün hak sahibi olarak anahtarları teslim aldık. Evi gördük, bazı eksiklikler vardı. Onları ilettik, yapacaklarını söylediler. Hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu. Bir başka hak sahibi Gültekin Özgür ise "Depremde canımızı kurtardık. Yıkılan binamızın yerine burası yapıldı. Bugün de gelip anahtarımızı aldık. Birazdan evi göreceğiz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Hasan Varışlı isimli hak sahibi de şunları söyledi: "Bizim evimiz Ali Çolakoğlu Sitesi'nde. Sanırım birkaç güne de biz anahtarları teslim alacağız. Dün müjdeli haberi aldık. Çok sevindik. Bir an önce eve yerleşmek istiyoruz. Sağlıkla ve sıhhatle oturmak istiyoruz. Haberi alınca inanamadık. 'Bugün, yarın' diyorduk. Komşusunda, akrabasında kalan, kirada oturanlar var. Biz de eşimle eş dostta kalıyorduk. Haberi alınca çok mutlu olduk. Devletimiz sağ olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Oruç 2022 ne zaman başlıyor Ramazan hangi ayda ilk iftar kaçta?
Oruç 2022 ne zaman başlıyor Ramazan hangi ayda ilk iftar kaçta?
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısında inanılmaz artış
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısında inanılmaz artış
Bursa'da 15 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış cesedi bulundu
Bursa'da 15 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış cesedi bulundu
Salgın bitecek mi? Pfizer CEO’sundan Covid-19 için flaş açıklama
Salgın bitecek mi? Pfizer CEO’sundan Covid-19 için flaş açıklama
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sınıra 30 bin asker yığıldı açıklaması
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sınıra 30 bin asker yığıldı açıklaması
Kazakistan’da Nazarbayev’in damatları istifa etti! Yeğeni görevden alındı
Kazakistan’da Nazarbayev’in damatları istifa etti! Yeğeni görevden alındı
Marmara Denizi'nde deprem! 3.4 şiddetindeki depremle ilgili Kandilli'den açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! 3.4 şiddetindeki depremle ilgili Kandilli'den açıklama
Takdir Teşekkür hesaplama 2022 8.9.10.11. sınıf karne ortalaması hesaplama
Takdir Teşekkür hesaplama 2022 8.9.10.11. sınıf karne ortalaması hesaplama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı